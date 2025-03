Ο Τζίμι Μπάτλερ έχει αλλάξει την ιστορία της φετινής σεζόν για τους Γουόριορς, μετρώντας πλέον 15 νίκες σε 17 παιχνίδια, μετά και την τελευταία επί των Μπακς στο Γκόλντεν Στέιτ.

Ο Στεφ Κάρι πήρε... ρεπό. Ε και; Ο Τζίμπι Μπάτλερ δήλωσε ξανά παρών και έτσι οι Γουόριορς έκαμψαν την αντίσταση των Μπακς, που πλήρωσαν την επιθετική τους αφλογιστία στο φινάλε.

Με τον Μπάτλερ να συνεχίζει την παράδοση που έχει απέναντι στους Μπακς και να πραγματοποιεί ένα ακόμα πολύ μεγάλο ματς απέναντί τους. Με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ, παραλίγο να γράψει triple double.

Εννέα από αυτούς τους πόντους, μαζί με τέσσερις τελικές πάσες τις κατέγραψε στην τελευταία περίοδο, βοηθώντας τα μέγιστα ώστε να φέρει τη νίκη στην ομάδα του. Με τα νούμερα που έγραψε μάλιστα, πέτυχε και ένα ρεκόρ στην ιστορία του franchise των Γουόριορς. Αφού έγινε ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα από κάθε άλλον τα 100+ ριμπάουντ και τις 100+ ασίστ.

Jimmy Butler is the fastest player in Warriors franchise history to record 100+ REB & 100+ AST. pic.twitter.com/G71cb3IItL