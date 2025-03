Οι Μπακς έμειναν χωρίς πόντο στο τελευταίο τετράλεπτο απέναντι στους Γουόριορς και μοιραία ηττήθηκαν με 104-93 παρά την απουσία του Στεφ Κάρι.

Ντέρμπι περιμέναμε και ντέρμπι είχαμε στο Chase Center. Οι Μπακς (38-30) αντιμετώπισαν τους Γουόριορς (40-29) που παρατάχθηκαν δίχως τον Στεφ Κάρι, αλλά ήταν εκείνοι οι οποίοι βρήκαν την ενέργεια και τις λύσεις στο τέλος, για να φτάσουν στη νίκη με 104-93.

Έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή στο φινάλε τον Μπράντιν Ποτζιέμσκι, που σκόραρε συνολικά 17 πόντους, μαζί με τα 7 ριμπάουντ τα οποία κατέβασε. Ωστόσο δύο από τα τέσσερα τρίποντα που πέτυχε, ήταν καθοριστικά για να ορίσουν την έκβαση της αναμέτρησης, την ώρα που το Μιλγουόκι σημάδευε σίδερο.

Οι Μπακς με δύο βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο μείωσαν σε 96-93, όντας στο μπόνους για το τελευταίο τετράλεπτο. Ωστόσο από εκείνο το σημείο και έπειτα, δε σκόραραν ούτε πόντο! Ένα τρίποντο του Ποτζιέμσκι ανέβασε τη διαφορά στους 6 (99-93) και τα υπόλοιπα πήραν τον δρόμο τους για τους Μπακς, αφού Αντετοκούνμπο, Λίλαρντ και Πρινς δε βρήκαν στόχο στις τελευταίες επιθέσεις.

Three straight triples has us on a 9-0 run over the last 47 seconds. pic.twitter.com/5kfcRgFMsY