Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στα λάβαρα των Σικάγο Μπουλς για τα πρωταθλήματα της δεκαετίας του '90 με τον Μάικλ Τζόρνταν, από τις φλόγες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια συναυλίας στο «United Center».

Οι μεγάλες αρένες των κορυφαίων αθλητικών ομάδων συχνά χρησιμοποιούνται ως χώροι συναυλιών και το «United Center» των Σικάγο Μπουλς δεν αποτελεί εξαίρεση.

Προ ημερών, το heavy metal συγκρότημα εν ονόματι «Disturbed» έκανε την εμφάνισή του στην ιστορική έδρα των «ταύρων» όμως τα... παρατράγουδα δεν έλειψαν. Όπως φαίνονται και από σχετικά VIDEO, το σόου της συναυλίας περιελάμβανε και φλόγες οι οποίες μετακινούσαν αλλά και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα λάβαρα των Σικάγο Μπουλς.

Ο λόγος φυσικά για τα λάβαρα που συμβολίζουν τους τίτλους του πρωταθλητή NBA κατά τη δεκαετία του '90 με πρωταγωνιστή φυσικά τον Μάικλ Τζόρνταν, ενώ έντονες είναι οι αντιδράσεις αρκετών φαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εν λόγω αμέλεια που έβαλε σε κίνδυνο την κληρονομιά των Μπουλς.

Here’s a look at what caused the damage to the Bulls Championship banners pic.twitter.com/tH1yaphfld