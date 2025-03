Φίλαθλοι των Ντένβερ Νάγκετς και των Λος Άντζελες Λέικερς ενεπλάκησαν σε επεισόδια, σε μία όχι και τόσο συνηθισμένη εικόνα από αγώνα του NBA.

Οι Ντένβερ Νάγκετς υποδέχτηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη ύστερα από έναν εντυπωσιακό αγώνα με 131-126, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο στο 43-24 που τους τοποθετεί στη δεύτερη θέση της Δύσης.

Τον γύρο του διαδικτύου ωστόσο κάνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, στο οποίο φαίνονται φίλαθλοι των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε επεισόδια!

Τα πνεύματα μπορεί να ηρέμησαν γρήγορα, ωστόσο το συμβάν κάθε άλλο παρά συνηθισμένο είναι στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα σε αγώνα του NBA.

FIGHT BETWEEN LAKERS AND NUGGETS FANS. 😳



(via @jerharlanCNN)



pic.twitter.com/D9wFcTA6y4