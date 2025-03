Οι Νάγκετς κατάφεραν να επιβληθούν των Λέικερς με 131-126, σε έναν αγώνα όπου ο Μάρεϊ επί της ουσίας έδωσε τη νίκη στην ομάδα του στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι Ντένβερ Νάγκετς υποδέχτηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς και κατάφεραν ύστερα από μεγάλο ντέρμπι να πάρουν τη νίκη με 131-126. Το παιχνίδι μπορεί να «όδευε» προς την παράταση, ωστόσο ο Τζαμάλ Μάρεϊ με τρίποντό του στα τελευταία 6 δευτερόλεπτα έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ στη συνέχεια, επισφράγισε τη νίκη με κάρφωμα.

JAMAL MURRAY. ICE COLD. 🥶@nuggets hold on for the wild win! pic.twitter.com/37PrWRTucq