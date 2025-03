Ένταση στο ματς των Σανς με τους Ρόκετς.

Δεν κράτησαν την ψυχραιμία τους οι Άνταμς και Πλάμλι στην νίκη των Ρόκετς επί των Σανς. Οι ψηλοί των δύο ομάδων έκαναν σαν τα κοκόρια, είπαν να το γυρίσουν στην... πάλη με αποτέλεσμα να αποβληθούν. Μεγάλη ένταση, έπεσαν στο παρκέ... αγκαλιασμένοι ωστόσο με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, η κατάσταση ηρέμησε γρήγορα.

Δείτε τι έγινε

STEVEN ADAMS AND MASON PLUMLEE SCUFFLE 😳



Both players got ejected after altercation. pic.twitter.com/dgji2IBhOo