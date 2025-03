Οι Λέικερς θα χρειαστεί να πορευτούν χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς τουλάχιστον για 1-2 εβδομάδες, καθώς ο «Βασιλιάς» υπέστη μυικό τραυματισμό.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τέθηκε νοκ άουτ για τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες, μετά τον μυικό τραυματισμό που υπέστη. Συγκεκριμένα ο 40χρονος θρυλικός φόργουορντ αντιμετωπίζει μια διάταση στη βουβωνική χώρα, κάτι που αναμένεται να επανεξεταστεί σε 24 ώρες προκειμένου να προκύψει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του.

Φέτος ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται στο 40ο έτος της ηλικίας του, διανύοντας την 22η σεζόν του στο ΝΒΑ, κάτι που μέχρι πρότινος τουλάχιστον, δεν έδειξε να στέκεται ως αφορμή προκειμένου να κατεβάσει ταχύτητες.

Τη φετινή σεζόν ο «Βασιλιάς» μετρά κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς 25 πόντους, 8,2 ριμπάουντ, 8,5 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,6 μπλοκ εκτελώντας με 38% από το τρίποντο και 58% από το δίποντο.

