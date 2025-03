Ο Τζέιλεν Μπράνσον αναγκάστηκε να περάσει εκτός παρκέ στην παράταση του αγώνα με τους Λέικερς καθώς γύρισε τον αστράγαλό του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχτηκαν τους Νιου Γιορκ Νικς και κατάφεραν να πάρουν μία δύσκολη νίκη έχοντας επικρατήσει στην παράταση με 113-109.

Η ομάδα από τη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια του επιπλέον πενταλέπτου, είδε τον καλύτερό της παίκτη να περνάει εκτός παρκέ έχοντας υποστεί τραυματισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέιλεν Μπράνσον, σε μία προσπάθεια για lay up, την ώρα της προσγείωσης ο ίδιος γύρισε το δεξί του πόδι.

Μέχρι σε εκείνο το σημείο ο Μπράνσον είχε σημειώσει 39 πόντους. Μέσα στη διάρκεια της σεζόν έχει κατά μέσο όρο από 26,3 πόντους με 7,4 ασίστ.

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, από την πλευρά των Νικς υπάρχει η αισιοδοξία ότι ο τραυματισμός είναι απλό διάστρεμμα αστραγάλου και όχι κάτι πιο σοβαρό.

There’s optimism New York Knicks star Jalen Brunson only sustained a sprained ankle, sources tell me.

The play that led to Jalen Brunson exiting the Knicks’ game against the Lakers 👀



(via @NBA)pic.twitter.com/VJ6uLyAGrT