Kαρμέλο - Χάουαρντ: Φόρεσαν πορτοκαλί σακάκι και δαχτυλίδι και ετοιμάζονται για Hall Of Fame (vid)
Είναι δύο πολύ σπουδαίοι παίκτες που άφησαν το... αποτύπωμα τους στο παρκέ όσο έπαιζαν στο ΝΒΑ. Από την μία ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της λίγκας και θρύλος με την Team USA, ο Καρμέλο Άντονι.
Από την άλλη ένας από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς των τελευταίων 20 ετών στο ΝΒΑ στα καλά του χρόνια στο Ορλάντο και κάτοχος δαχτυλιδιού πρωταθλητή με τους Λέικερς, ο Ντουάιτ Χάουαρντ.
Οι δυο τους θα μπουν παρέα στο Hall Of Fame και μετρούν αντίστροφα για τη στιγμή. Ήδη φόρεσαν το κλασικό πορτοκαλί σακάκι και το δαχτυλίδι τους και περιμένουν για τη μεγάλη στιγμή που τόσο αξίζουν.
Στο Hall Of Fame μπήκαν και οι Μάγια Μουρ, Σου Μπερντ και Σίλβια Φόουλς, αλλά και η Team USA του 2008 και ο προπονητής Μπίλι Ντόνοβαν.
Carmelo Anthony receives his HOF jacket and ring from his son, Kiyan 🙌— Legion Hoops (@LegionHoops) September 6, 2025
(h/t @ohnohedidnt24)pic.twitter.com/KloWKCWzXd
Dwight Howard receives his @Hoophall orange jacket 🙌
Watch the Class of 2025 Enshrinement Ceremony Saturday, 9/6 at 7:00pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/VonEyH8QuQ— NBA (@NBA) September 6, 2025
Naismith Orange. 🧡 #25HoopClass pic.twitter.com/ngBJlxlGdR— Basketball HOF (@Hoophall) September 6, 2025
