Ένα δίδυμο που δεν είχαμε συνηθίσει ως τώρα, οδήγησε τους Σέλτικς στην επικράτηση με 128-118 επί των Μπλέιζερς.

Οι Σέλτικς (44-18) πέτυχαν ακόμα μια νίκη στη Βοστώνη, αυτήν τη φορά επί των Μπλέιζερς (28-35) με 128-118 αλλά αν κοιτάξει κανείς τα νούμερα των παικτών θα βρει κάτι που δεν περίμενε.

Πέιτον Πρίτσαρντ και Ντέρικ Γουάιτ πέτυχαν 84 πόντους σύνολο. Ο πρώτος πάντα ερχόμενος από τον πάγκο σκόραρε 43, κάτι που φυσικά δεν είχε ξαναπετύχει στην καριέρα του στο NBA. Με 10/16 τρίποντα παρακαλώ και άλλα 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ!

The first Celtics duo EVER to drop 40+ each 😱 pic.twitter.com/a8UWxDp9cG