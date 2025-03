O πρώην NBAer, Τσάντλερ Πάρσονς έκανε κριτική στην απόφαση του GM των Μάβερικς να ανταλλάξει τον Ντόντσιτς.

Η απόφαση του GM των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον να ανταλλάξει τον Ντόντσιτς, στέλνοντας τον στους Λέικερς σήκωσε θόρυβο στον κόσμο της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Θέση στο θέμα των ημερών πήρε και ο πρώην NBAer, Τσάντλερ Πάρσονς που πέταξε το... καρφί του για τον GM του Ντάλας. «Το να μην ανανεώσεις τον Μπράνσον με επέκταση 55 εκατ. δολαρίων μπορεί να είναι χειρότερο από το να ανταλλάξεις τον Λούκα Ντόντσιτς».

Σίγουρα μια άποψη που έχει ενδιαφέρον, με τον Μπράνσον να αποτελεί πλέον τον ηγέτη των Νικς, από τη στιγμή που πήγε στη Νέα Υόρκη δίνοντας άλλο αέρα στην ομάδα από το Μεγάλο Μήλο.

Chandler Parsons says that trading Luka Dončić might not be Nico Harrison’s worst move



"Not resigning Jalen Brunson to a $55M extension could be worse than trading Luka Doncic."



(🎥 @RunItBackFDTV )



