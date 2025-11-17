Σιξερς: Φετινό ντεμπούτο ο Τζορτζ κόντρα στους Κλίπερς
Επιστροφές για τη Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, ο Πολ Τζορτζ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του για τη φετινή στην αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του, τους Κλίπερς απόψε στις 02:00.
Ο PG13 είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον αριστέρο ώμο του και δεν είχε πατήσει παρκέ μέχρι στιγμής. Πάντως ακόμα και χωρίς εκείνον οι Σίξερς βρίσκεται στην έκτη θέση της Ανατολής με ρεκόρ 8 νίκες και 6 ήττες.
Την σεζόν 2024-25 μέτρησε 16.2 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά παιχνίδι. Αναμένεται να ξεκινά βασικός στη θέση του power forward. Πάντως από το ματς με τους Κλίπερς θα απουσιάσουν οι Εμπίντ, Ούμπρε και Μπόνα.
Philadelphia 76ers forward Paul George is expected to make his season debut at home tonight against his former team, the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. George has rehabilitated offseason left knee surgery. pic.twitter.com/px5bRR3BbO— Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2025
