Nτόντσιτς: «Πάω για ύπνο, δεν έχω κοιμηθεί» (vid)

O Λούκα Ντόντσιτς έδειξε την κούραση του μετά το τέλος του ματς με τους Μάβερικς.

Oι Λέικερς επικράτησαν των Μάβερικς σε ματς που ο Ντόντσιτς έκανε triple double και έριξε και ένα... θανατηφόρο βλέμμα προς τον GM του Ντάλας. Μετά το τέλος ο Σλοβένος έδειξε την κούραση του και τόνισε πως έπαιξε στο ματς άυπνος.

«Πάω αμέσως για ύπνο. Δεν έχω κοιμηθεί», ήταν τα λόγια του Luka Magic που δείχνει σιγά σιγά να προσαρμόζεται στο νέο του περιβάλλον, παίζοντας παρέα με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

“I’m going straight to sleep. I haven’t slept."



