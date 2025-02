Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν ξέχασε τον GM των Μάβερικς, Χάρισον, ο οποίος τον αντάλλαξε.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Μάβερικς και ο Λούκα Ντόντσιτς εκτέλεσε την πρώην ομάδα του με triple double. Σε ένα στιγμιότυπο που τράβηξε τα βλέμματα, ο Σλοβένος μετά από ένα τρίποντο του, έριξε ένα... θανατηφόρο βλέμμα στον GM των Μάβερικς. Ο Χάρισον ήταν εκείνος που αποφάσισε να τον ανταλλάξει, στέλνοντας τον στους Λέικερς. Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του σίγουρα.

Luka stared down Nico Harrison after the 3 😭🔥 pic.twitter.com/RBGEe4nlk1