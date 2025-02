Το ήπιο εγκεφαλικό που πέρασε ο Γκρεγκ Πόποβιτς τον περασμένο Νοέμβριο θα τον κρατήσει μακριά από τον πάγκο των Σπερς, τουλάχιστον ως το φινάλε της σεζόν.

Χωρίς τον Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο τους θα συνεχίσουν ως το τέλος της σεζόν οι Σαν Αντόνιο Σπερς. Ο θρυλικός Πόποβιτς υπέστη ήπιο εγκεφαλικό τον περασμένο Νοέμβριο και έκτοτε φυσικά αναρρώνει, με τον συνεργάτη του, Μιτς Τζόνσον να έχει πάρει τα ηνία της ομάδας.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Πόποβιτς δε θα κοουτσάρει ξανά τη φετινή σεζόν, ενώ τα νέα δεν είναι ευχάριστα ούτε για το μέλλον στα «σπιρούνια».

Σε συνέχεια των λόγων του, ο Σαράνια υποστήριξε πως το μέλλον είναι αβέβαιο σχετικά με το αν ο Πόποβιτς θα βρεθεί ξανά στην άκρη του πάγκου. Ο 76χρονος έχει γράψει τη δική του ιστορία με 5 πρωταθλήματα ως πρώτος προπονητής και 3 βραβεία του κορυφαίου της χρονιάς, ενώ φυσικά αποτελεί και μέλος του Hall Of Fame.

San Antonio Spurs' Hall of Fame coach Gregg Popovich is not expected to return this season, and his future is uncertain as he recovers from a mild stroke suffered in November, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/EekHlDa8NI