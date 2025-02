Ο Νίκολα Γιόκιτς έδειξε να... εκπλήσσεται όταν έμαθε για τη συνήθεια του νεαρού σταρ των Σπερς, Βίκτορ Γουενμπανιάμα πριν τα παιχνίδια.

Ο 21χρονος χαρισματικός σέντερ των Σπερς, Βίκτορ Γουενμπανιάμα πριν από κάθε παιχνίδι, ακόμα και πριν το All Star Game, συνηθίζει να... διαβάζει.

Όταν όμως μοιράστηκε αυτή την πληροφορία με τον «εγκέφαλο» των Ντένβερ Νάγκετς και συμπαίκτη του στο All Star Game, Νίκολα Γιόκιτς, ο Σέρβος δεν κρατήθηκε και ξέσπασε σε κάτι ανάμεσα σε γέλια και... κλάματα.

Ο... Τζόκερ «ξαναχτυπά»

Nikola Jokic couldn’t believe Victor Wembanyama brought a book to the All-Star locker room & reads before games 😂📕



Jokic: “You really brought a book?”

Wemby: “Yeah! I read before every game.”

Jokic: *Starts laughing* pic.twitter.com/m1lU4FaAyg