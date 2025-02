Οι Γουόριορς έχουν πάει σε άλλο επίπεδο την προπόνηση τους.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει και στο ΝΒΑ, βοηθώντας στην προπόνηση και την εξέλιξη των ομάδων και των αθλητών. Οι Γουόριορς έχουν πάει την προπόνηση τους σε άλλο... επίπεδο και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι... πολεμιστές έχουν ρομπότ στην προπόνηση τους τα οποία τους κατεβάζουν ριμπάουντ και αμέσως τους δίνουν πάσες για να σουτάρουν. Όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω στην προπόνηση του ηγέτη τους και κορυφαίου σουτέρ όλων των εποχών, Στεφ Κάρι.

Warriors using robots that rebound and pass in practice 🤯



(via @NBA) pic.twitter.com/yUPxFMdT4x