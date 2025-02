ΝΒΑ: «Οι Μάβερικς προσπάθησαν να ανταλλάξουν τον Λούκα με τους Αντετοκούνμπο και Έντουαρντς πριν τον Ντέιβις»

Όπως αναφέρει αμερικανικό δημοσίευμα, οι Μάβερικς πριν προχωρήσουν στην ανταλλαγή του Ντόνσιτς με τον Ντέιβις είχαν προσπαθήσει να ανταλλάξουν τον Σλοβένο «άσο» τόσο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο και με τον Άντονι Εντουαρντς, χωρίς ωστόσο να λάβουν θετικές απαντήσεις.

Ο Λούκα Ντόνσιτς αποτελεί παρελθόν για τους Ντάλας Μάβερικς, μετά την επεισοδιακή του μετακίνηση από την ομάδα του Τέξας, στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανού δημοσιογράφου, Γκέρι Γουέλφελ, ο Άντονι Ντέιβις δεν ήταν ο πρωταρχικός στόχος των Μάβερικς.

Βάση του δημοσιεύματος του Γουέλφελ, οι Μάβερικς προσέγγισαν αρχικά τους Μιλγουόκι Μπακς προκειμένου να ανταλλάξουν τον Ντόνσιτς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως τα «ελάφια» αρνήθηκαν την πρόταση.

Κατόπιν, οι Μάβερικς άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς ώστε να παραχωρήσουν στην ομάδα της Μινεάπολης τον Ντόνσιτς με αντάλλαγμα τον Αντονι Έντουαρντς, ωστόσο και η απάντηση των «λύκων» ήταν επίσης αρνητική.

