Aπίθανο φινάλε στο Ντάλας: Τρίποντο Τόμπσον, καλάθι νίκης ο ΝτεΡόζαν (vid)

Ένα φινάλε θρίλερ είδαμε στο ματς των Κινγκς με τους Μάβερικς.

Ματσάρα έγινε στο Ντάλας, εκεί όπου οι Μάβερικς και οι Κινγκς έπαιξαν και παράταση. Τελικά οι βασιλιάδες επικράτησαν στο έξτρα πεντάλεπτο, με τον ΝτεΡόζαν να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Μάλιστα ο ΝτεΜάρ ήταν εκείνος που χάρισε και τη νίκη στο Σακραμέντο. Αρχικά ο Τόμπσον βγήκε από τα screen και το μπουμπούνισε δίνοντας προβάδισμα νίκης στους Μάβερικς. Ωστόσο την τελευταία κουβέντα την είπε ο ΝτεΡόζαν που απέφυγε υπέροχα δύο παίκτες και ευστόχησε με ταμπλό δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Απολαύστε τα τελευταία δευτερόλεπτα στη ματσάρα που έγινε στο Ντάλας

KINGS-MAVS ENDING WAS WILD 😱



DEMAR DEROZAN WITH THE CLUTCH GW 👑 pic.twitter.com/p7x3qEfRrZ