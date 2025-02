ΛεΜπρόν σε Ντόντσιτς: «Να είσαι ο εαυτός σου» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προσπάθησε να χαλαρώσει τον Ντόντσιτς πριν το ντεμπούτο του με τους Λέικερς.

Οι Λέικερς ήταν εντυπωσιακοί κόντρα στους Τζαζ κι επικράτησαν εύκολα σε ματς που ο Λούκα Ντοντσιτς έκανε το ντεμπούτο του. Στην ομιλία που είχε ο ΛεΜπρόν Τζείμς σαν ηγέτης πριν το τζάμπολ με τους συμπαίκτες του, προσπάθησε να αποβάλει το άγχος από τον Σλοβένο σταρ.

«Λούκα να είσαι ο εαυτός σου, μην προσπαθήσεις να μπεις σε... καλούπι για να ταιριάξεις», του είπε και ο Λούκα έσκασε ένα χαμόγελο, δείχνοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις του.

Δείτε το video

"Luka, be your f*cking self. Don't fit in, fit the f*ck out."



LeBron James to Luka Doncic before his debut with the Lakers 🔥



(via @SportsCenter)pic.twitter.com/87RG5QHtOE