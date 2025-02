Οι ενοχλήσεις που ταλαιπωρούν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην γάμπα δεν έχουν υποχωρήσει και δεν θα του επιτρέψουν να λάβει μέρος στο All-Star Game του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, με αποτέλεσμα να χάσει το εορταστικό τριήμερο του All-Star Game του NBA που είναι προγραμματισμένο για τις 14-16 Φεβρουαρίου και το οποίο θα λάβει χώρα στο Σαν Φρανσίσκο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ήταν έτοιμος να αγωνιστεί στο περασμένο εκτός έδρας ματς με τους Σάρλοτ Χόρνετς όμως την τελευταία στιγμή τέθηκε εκτός, με το πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα να μην είναι ιδιαίτερα σοβαρό αλλά να μη του επιτρέπει να δώσει το παρών στο All-Star Game.

Φυσικά, ο «Greek Freak» ήταν ξανά βασικός και στο φετινό ραντεβού των κορυφαίων του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο, έχοντας λάβει τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλον όμως δεν θα τον δούμε αυτή τη φορά στο παρκέ.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo will be sidelined through the next week due to a mild calf strain and will miss the NBA All-Star Game next Sunday, sources tell ESPN. Antetokounmpo, out since Feb. 2, is expected to return to action shortly after All-Star break. pic.twitter.com/wl8Lu6yWNq