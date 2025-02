Ο Άντονι Ντέιβις έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Μάβερικς, ωστόσο αν και απόλυτος κυρίαρχος απέναντι στους Ρόκετς, αποχώρησε με τραυματισμό.

Η πρεμιέρα του Άντονι Ντέιβις με τη φανέλα των Μάβερικς (28-25) είχε δύο όψεις. Ο νεοφερμένος ψηλός μετά το πολυσηζητημένο trade που έγινε με τον Λούκα Ντόντσιτς, κυριάρχησε απέναντι στους Ρόκετς (32-20), βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του να χτίσει και να φτάσει στο τελικό 116-105.

Ωστόσο ο ίδιος αποχώρησε τραυματίας σε μία φάση που δεν είχε την παραμικρή επαφή με οποιονδήποτε αντίπαλο, κάνοντας τους Μάβερικς να ανησυχούν.

Anthony Davis went to the locker room with a non-contact injury pic.twitter.com/uq4671SOJG