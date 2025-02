Οι Ντιτρόιπ Πίστονς αναμένεται να αποκτήσουν τον Ντένις Σρέντερ από τους Τζαζ. Λίγο νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε φύγει από τους Γουόριορς για τους Τζαζ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Ντιτρόιτ Πίστονς θα κάνουν δικό τους τον Ντένις Σρέντερ, αποκτώντας τον από τους Γιούτα Τζαζ, σε ένα από τα τελευταία trades για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο Γερμανός γκαρντ με αυτόν τον τρόπο αλλάζει μία ακόμη ομάδα μέσα στη διάρκεια της φετινής σεζόν όπου μετράει κατά μέσο όρο από 14.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ κατά μέσο όρο. Πέρασε από Νετς, Γουόριορς, Τζαζ.

