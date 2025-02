Πάικτης των Ράπτορς θεωρείται πλέον ο Μπράντον Ίνγκραμ.

Τα trades συνεχίζονται στο ΝΒΑ, αφού λίγες ώρες μετά την μετακόμιση του Μπάτλερ στους Γουόριορς, είχαμε και άλλο ένα αρκετά σημαντικό.

Μετά από καιρό, οι Πέλικανς άφησαν το project Μπράντον Ίνγκραμ. Ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ράπτορς, ενώ οι Μπρους Μπράουν, Κέλι Ολίνικ μαζί με ένα πικ πρώτο γύρου και ένα δευτέρου στάλθηκαν πακέτο στους πελεκάνους.

Με αυτόν τον τρόπο οι Καναδοί που το παλεύουν για να κάνουν την αντεπίθεση τους τον τελευταίο καιρό και να βρεθούν στο play in της Ανατολής, δημιουργούν ένα ενδιαφέρουν δίδυμο από τους Σκότι Μπαρνς και Μπράντον Ίνγκραμ.

