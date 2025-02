Μετά τον Κούζμα, οι Μπακς απέκτησαν και τον Σιμς από τους Νικς.

Η ανταλλαγή που έκανε ντόρο ήταν εκείνη που έστειλε τον Μίντλετον στους Γουίζαρντς για να έρθει στους Μπακς ο Κάιλ Κούζμα. Αλλά οι Μπακς δεν σταμάτησαν εκεί.

Τα... ελάφια συνέχισαν να ψάχνουν τρόπο για να βελτιώσουν το ρόστερ τους και απέκτησαν τον Τζέρικο Σιμς από τους Νικς. Έτσι απέκτησαν βάθος στη frontlint εκεί όπου φυσικά δεσπόζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά κύριο λόγο, ενώ σημαντικές λύσεις δίνει και ο Λόπεζ με τον Πόρτις. Ο Σιμς είναι σέντερ. Η συμφωνία αυτή ήταν μέρος της ανταλλαγής που έστειλε τον Μίντλετον στην Ουάσινγκτον και τον Κούζμα στο Μιλγουόκι.

Πάντως από το Μιλγουόκι αποχώρησε ο Ράιτ μαζί με κάποια χρήματα ο Ντελόν Ράιτ που συνεχίζει την καριέρα του στη Νέα Υόρκη. Δεν μένουν ήσυχοι οι Μπακς πριν την trade deadline.

Φέτος ο Σιμς σε 39 ματς έχει 1.6 πόντους και 3.3 ριμπάουντ. Μια συμπληρωματική λύση για τα ελάφια.

The Bucks are sending Delon Wright and cash to the Knicks for Sims, sources said. https://t.co/0JjUYONkkP