Τζάκσον: «Δεν πανηγύρισα μετά την τάπα στον Γιάννη γιατί φοβήθηκα μην έρθει ο Θανάσης, δεν μπλέκεις με δύο Έλληνες»

Ο φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, Τζι Τζι Τζάκσον, έκανε μια εντυπωσιακή τάπα πάνω στο Γιάννη Αντετοκούνμπο, την οποία όμως δεν πανηγύρισε εμφατικά γιατί φοβήθηκε μην του... ζητήσει το λόγο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Οι Μέμφις Γκρίζλις επικράτησαν το βράδυ της Κυριακής (2/2) επί των Μπακς στο Μιλγουόκι με σκορ 132-119, με τον φόργουορντ των «αρκούδων», Τζι Τζι Τζάκσον να προσφέρει ίσως τη φάση του αγώνα.

Ο 20χρονος «άσος» της ομάδας του Τέιλορ Τζένκινς, στο 8ο φετινό του παιχνίδι καθώς απουσίαζε μέχρι πρότινος λόγω προβλήματος τραυματισμού, έκανε μια εντυπωσιακή τάπα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την οποία όμως δίστασε να πανηγυρίσει.

Ο λόγος; Ο φόβος μήπως του... ζητήσει το λόγο ο αδερφός του Γιάννη, Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πάντα στηρίζει τον Γιάννη, όπως και το αντίστροφο.

Παράλληλα, στις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή RunItBack την οποία παρουσιάζουν από κοινού οι πρώην NBAer Λου Γουίλιαμς και Τσάντλερ Πάρσονς, ο νεαρός πάουερ φόργουορντ ολοκλήρωσε την φράση του λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν θες να έρθεις αντιμέτωπος με δύο Έλληνες», αστειευόμενος φυσικά.

"(Giannis) tried to grab my forearm. He's a vet so they're not gonna call it on him...I told him, 'If you pinch me this game I might elbow you in the ribs.'" - @_ggjackson



"That's when you might have to deal with Thanasis." - @TeamLou23



