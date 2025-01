Όντας καλεσμένος σε εκπομπή, ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ δήλωσε πως είναι ανοιχτός για αλλαγή στους αγώνες της λίγκας σε 40 λεπτά από τα 48 που διαρκούν.

Το NBA είναι η μοναδική λίγκα στον πλανήτη όπου η διάρκεια των αγώνων είναι 48 λεπτά και όχι 40 και αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο Άνταμ Σίλβερ όντας καλεσμένος σε εκπομπή του Νταν Πάτρικ.

Ο κομισάριος του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου αποκάλυψε ότι είναι υπέρ των αγώνων που διαρκούν 40 λεπτά και πως υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για αλλαγές. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Άνταμ Σίλβερ:

«Πιθανότατα είμαι η μειοψηφία, αλλά όσο περισσότερο εμπλεκόμαστε με το μπάσκετ παγκοσμίως, βλέπουμε ότι το NBA είναι η μόνη Λίγκα που παίζει για 48 λεπτά. Κι εγώ είμαι φαν των τεσσάρων περιόδων των δέκα λεπτών. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι και πολλοί άλλοι.

Ας βάλουμε στην άκρη το τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τα ρεκόρ. Πιστεύω ότι ένα φορμάτ αγώνων διάρκειας δύο ωρών θα είναι πιο συνετό για το μοντέρνο τηλεοπτικό σύστημα. Οι οπαδοί που πηγαίνουν στο γήπεδο δεν μας ζητούν να μικρύνουμε τη διάρκεια των αγώνων. Όμως το τηλεοπτικό πρόγραμμα για το μπάσκετ στους Ολυμπιακούς αγώνες διαρκεί δύο ώρες, όπως και το κολλεγιακό μπάσκετ φυσικά.

Adam Silver suggests NBA could shorten games to 10-minute quarters 👀



(Via @dpshow / h/t @BASKETBALLonX )



pic.twitter.com/aWX67W7VHx