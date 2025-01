Οι Μαϊάμι Χιτ απέβαλαν τον Τζίμι Μπάτλερ γιατί εκείνος έφυγε από την προπόνηση ως αντίδραση όταν έμαθε ότι δεν θα βρίσκεται πλέον στην αρχική πεντάδα.

Το σίριαλ ανάμεσα στους Μαϊάμι Χιτ και τον Τζίμι Μπάτλερ φαίνεται πως συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο ίδιος έφυγε από την προπόνηση, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην απόφαση της ομάδας να τον βγάλει από την αρχική πεντάδα.

Τη φετινή σεζόν έχει παίξει σε 25 ματς, μετρώντας κατά μέσο όρο από 17 πόντους με 5,2 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ σε 30,6 λεπτά εντός παρκέ ενώ έχει πληρώσει ακριβά τις τιμωρίες που του έχουν επιβληθεί από τους Χιτ.

