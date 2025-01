Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού φαίνεται πως ήρθε ώστε να ταλαιπωρήσει τους Ντάλας Μάβερικς, αφού ο Μάξι Κλέμπερ φαίνεται πως υπέστη κάταγμα στο δεξί του πόδι.

Οι Ντάλας Μάβερικς υποδέχτηκαν τους Μπόστον Σέλτικς αλλά δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους και έτσι ηττήθηκαν με 122-107 από την ίδια ομάδα την οποία είχαν αντιμετωπίσει στους τελικούς του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα ωστόσο με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Μάξι Κλέμπερ είναι η... νέα προσθήκη στη λίστα με τους τραυματίες για την ομάδα από το Τέξας καθώς ο ίδιος αναμένεται πλέον να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού υπέστη κάταγμα στο δεξί του πόδι.

Ο 32χρονος ψηλός των Μάβερικς, τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο από 3 πόντους με 2,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 18,7 λεπτά εντός παρκέ.

