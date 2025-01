Γουέστμπρουκ για Γιόκιτς: «Ευγνώμων που μοιράζομαι το παρκέ με τον κορυφαίο παγκοσμίως» (vid)

Μετά τη μεγάλη νίκη των Νάγκετς επί των Κινγκς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ μίλησε με τα καλύτερα λόγια τόσο για τον οργανισμό του Ντένβερ όσο και για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν μια μεγάλη νίκη τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/01) για το NBA, λυγίζοντας τους Σακραμέντο Κινγκς με 132-123 και έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 35 πόντους, 10/16 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9/10 βολές, 22 ριμπάουντ, 17 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 κοψίματα σε 37:23' στο παρκέ. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έβαλε το δικό του λιθαράκι με 18 πόντους, 7/10 σουτ, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ως βασικός, με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά το ματς.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ο 36χρονος πόιντ γκαρντ δήλωσε ευγνώμων τόσο για τον οργανισμό του Ντένβερ που πίστεψε σε αυτόν όσο και στον Νίκολα Γιόκιτς τον οποίο και χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γουέστμπρουκ:

«Είμαι ευγνώμων που μου επέστρεψαν να έρθω εδώ (σ.σ. στο Ντένβερ), να με έχουν και να είμαι αυτό που ήμουν όλη μου την καριέρα. Είμαι ευγνώμων να μοιράζομαι το παρκέ με τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο».

Russell Westbrook on the Nuggets:



“I'm grateful for them allowing me to come here, and then second, getting here and allowing me to be who I've been my entire career."



“I’m grateful to share the court with the best player in the world. pic.twitter.com/SNPTcw5qcu