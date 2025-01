Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε ιστορικό triple double που... θύμισε Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και οι Νάγκετς επικράτησαν των Κινγκς με 132-123.

Οι Ντένβερ Νάγκετς υποδέχτηκαν τους Σακραμέντο Κινγκς και κατάφεραν να επιβληθούν με 132-123, έχοντας σε μία ακόμη πολύ μεγάλη βραδιά τον Νίκολα Γιόκιτς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ σημείωσε triple double (το πέμπτο συνεχόμενο) με 35 πόντους, 22 ριμπάουντ και 17 ασίστ και έγινε έτσι ο μοναδικός παίκτης μαζί με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεϊν που έχουν σημειώσει σε ένα ματς από 35+ πόντους με 20+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ.

