Περιζήτητος για το All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει μόνος πρώτος σε ψήφους του κοινού με 3.489.956.

Δεν πέφτει από την κορυφή της λίστας για το προσεχές All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Στη νέα λίστα που έβγαλε στη δημοσιότητα το NBA, με βάση τις ψήφους του κοινού, ο Greek Freak είναι ο μοναδικός που έχει ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια.

Συγκεκριμένα μετράει 3.489.956 ψήφους και φυσικά είναι ο πιο περιζήτητος στην Ανατολή, αφήνοντας αρκετά πίσω τον Τζέισον Τέιτουμ που μετράει 2.842.956, όσον αφορά τους ψηλούς.

την ώρα που για τους Μπακς ο Ντέμιαν Λίλαρντ είναι τρίτος στη λίστα των γκαρντ, με 1.270.187 ψήφους. Όσον αφορά τον δεύτερο, πίσω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στις δύο περιφέρειες, αυτός δεν είναι άλλος από τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος έχει συγκεντρώσει 2.924.336 ψήφους και ηγείται στη Δύση.

Θυμίζουμε πως το φετινό All Star Game έχει προγραμματιστεί στις 16 Φεβρουαρίου και θα λάβει χώρα στο Σαν Φρανσίσκο.

