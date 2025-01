Γιανγκ for the win πίσω από το κέντρο, show Λαμέλο Μπολ και Έντουαρντς (vids)

Με νίκες συνέχισαν Τίμπεργουλβς, Χόρνετς, ενώ το σουτ του Γιανγκ έφερε το ροζ φύλλο αγώνα στους Χοκς.

Στο 19-17 πήγαν οι Τίμπεργουλβς μετά τη νίκη τους με 104-97 των Πέλικανς που συνεχίζουν να προβληματίζουν. Στο 7-30 έπεσε η Νέα Ορλεάνη. Ο Έντουαρντς μέτρησε 32 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ραντλ πρόσθεσε 16 πόντους για τους νικητές. Ο Μάρεϊ είχε 29 πόντους και ο Ζάιον που επέστρεψε, πρόσθεσε 22 πόντους.

Οι Χόρνετς έριξαν στο καναβάτσο τους Σανς. Ο Μπολ ήταν κορυφαίος του ματς με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Μπρίτζες σημείωσε 21 με 7 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Μπούκερ είχε 31 πόντους, 10 ασίστ, 6 ριμπάουντ, ενώ 26 πόντους πρόσθεσε ο Ντουράντ. Στο 8-27 οι νικητές στο 16-19 οι ηττημένοι.

RAYFORD TRAE YOUNG FROM HALFCOURT FOR THE WIN pic.twitter.com/3LHB7xRjxH