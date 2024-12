Οι διαιτητές στον αγώνα των Θάντερ με τους Πέισερς έκαναν ένα τρομερό λάθος και έδωσαν τη μπάλα στη λάθος ομάδα κατά την επαναφορά στην αρχή της τέταρτης περιόδου.

Οι Ιντιάνα Πέισερς υποδέχτηκαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τελικά το «διπλό» με 120-114, ύστερα από τρομερό παιχνίδι του Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ που σημείωσε 45 πόντους.

Ωστόσο, στην αρχή της τέταρτης περιόδου έγινε ένα λάθος από την πλευρά των διαιτητών το οποίο κάθε άλλο παρά NBA θυμίζει. Πιο συγκεκριμένα, κατά την επαναφορά της μπάλας για την έναρξη του δωδεκαλέπτου, έδωσαν τη μπάλα στη λάθος ομάδα!

Ενώ οι παίκτες προσπαθούσαν να πάρουν τη θέση τους στην επίθεση, ο παίκτης που είχε τη μπάλα κατάλαβε τι είχε συμβεί και έτρεξε... στον αιφνιδιασμό προς το καλάθι από το οποίο άρχισαν την κατοχή τους οι Θάντερ, ενώ τη μπάλα αρχικά θα έπρεπε να την είχαν πάρει οι Πέισερς!

Επικράτησε μία μικρή σύγχυση, με τους διαιτητές τελικά να ξεκαθαρίζουν την κατάσταση, με το δωδεκάλεπτο να αρχίζει ξανά από την αρχή.

Refs gave Thunder the ball on the wrong side of the floor to start 4Q 😅 pic.twitter.com/LKDOjMpVK1