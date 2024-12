Οι Μπλέιζερς κατάφεραν να πάρουν μία πολύ δύσκολη νίκη επί των Τζαζ με 122-120, ύστερα από καλάθι του Σκουτ Χέντερσον στο τέλος του ματς.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς υποδέχτηκαν τους Γιούτα Τζαζ και μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη με εντυπωσιακό τρόπο στο τέλος του παιχνιδιού με 122-120. Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο τελευταίο λεπτό έχοντας το προβάδισμα (118-115) ενώ στα 51" πριν από τη λήξη έφτασαν στο +5. Ο Μάρκανεν με δικούς του πόντους αρχικά μείωσε και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 120-120 με 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη αλλά ο Σκουτ Χέντερσον σημείωσε το καθοριστικό καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο με fade away και έκανε το 122-120.

