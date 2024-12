Σύμφωνα με δημοσίευμα Αμερικανού ρεπόρτερ, οι Χόρνετς εξετάζουν την περίπτωση ανταλλαγής του Βάσα Μίτσιτς.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς, κατά τη διάρκεια της απουσίας του αστέρα τους, Λαμέλο Μπολ λόγω τραυματισμού, βρήκαν στο πρόσωπο του Βασίλιε Μίτσιτς έναν επάξιο αντικαταστάτη.

Ο Σέρβος γκαρντ αγωνίστηκε σε επτά ματς ως βασικός σε εκείνο το διάστημα και συνολικά στη σεζόν έχει κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Σάρλοτ, 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ μετά από 15 αγώνες.

Ο Λαμέλο όμως επέστρεψε και σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Forbes, Έβαν Σάιντερι, οι «σφήκες» θέλουν να ανταλλάξουν τον πολύπειρο διεθνή με στόχο να αποκτήσουν κάποιο καινούργιο draft pick.

The Hornets are open to trading Vasilije Micic for second-round draft capital.



Micic could interest contending teams in need of more playmaking ability from the guard spot.



Micic has a $7.7 million salary this season, which includes an $8.1 million team option for 2025-26. pic.twitter.com/krVQaed9yL