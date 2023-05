Δεν σταματά τα μπλεξίματα ο Τζα Μοράντ.

Το NBA είχε τιμωρήσει τον Τζα Μοράντ με αποκλεισμό 8 αγώνων, δίχως πληρωμή, για το περίφημο πλέον βίντεο που τον έδειχνε να κρατάει ένα όπλο σε ένα βίντεο στο Instagram. Φαίνεται πως ο ηγέτης των Γκρίζλις έμπλεξε ξανά.

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο video στο οποίο ο Τζα είναι συνοδηγός σε ένα αυτοκίνητο, τη στιγμή που ο φίλος του κάνει Instagram Live και το έχουν ρίξει στο τραγούδι. Ο φίλος του κάνει με τα χέρια του πως κρατά όπλο κα η κάμερα πάει προς τον Μοράντ που φαίνεται να έχει αληθινό όπλο.

Μένει να δούμε την αντίδραση των Γκρίζλις και του ΝΒΑ.

Ja Morant appears to be holding a gun at the 13-second mark of this IG Live pic.twitter.com/M6EkyY8Zmn