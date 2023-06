O Tζα Μοράντ θα χάσει 25 ματς των Γκρίζλις, αφού τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ για το περιστατικό με το όπλο.

Στις αρχές του Ιουνίου, ο σταρ των Μέμφις Γκρίζλις, είχε εμφανιστεί για δεύτερη φορά, μέσα σε μικρό διάστημα, να κρατάει ένα όπλο σε βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που τον ήθελαν να χάνει και τη μισή σεζόν 2023-24. Όμως τελικά το ΝΒΑ τον τιμώρησε για μικρότερο διάστημα. Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη επέβαλε ποινή 25 παιχνιδιών στον Τζα Μοράντ που θα χάσει το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο ταλαντούχος γκαρντ των αρκούδων δεν είχε συνετιστεί και συνέχιζε το ίδιο... τροπάριο στα video του στα social στα οποία φαινόταν όπλο και δεν γινόταν να την... γλιτώσει. Ο Μοράντ είχε 26.2 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 8.1 ασίστ κατά μέσο όρο στη σεζόν που τελείωσε, ενώ... κακές γλώσσες έλεγαν πως δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία από τις καλύτερες πεντάδες του ΝΒΑ εξαιτίας της συμπεριφοράς του και των τελευταίων περιστατικών.

ESPN Sources: The NBA has suspended Memphis Grizzlies star Ja Morant 25 games to start the 2023-2024 season. pic.twitter.com/EGKRU7WqwO