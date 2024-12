Λου για Λέοναρντ: «Μιλούσαμε και σχεδόν έκλαιγε επειδή πιστεύει ότι απογοήτευσε την ομάδα» (vid)

Ο Ταϊρόν Λου μίλησε για τον Καουάι Λέοναρντ και αποκάλυψε το πόσο άσχημα ένιωθε ο σούπερ σταρ των Κλίπερς για τους τραυματισμούς που τον κράτησαν εκτός ομάδας.

Ο Καουάι Λέοναρντ έχει ταλαιπωρηθεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του από τραυματισμούς. Και συνεχίζει να ταλαιπωρείται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να πάρει μέρος στα playoffs, ψαλιδίζοντας στο ελάχιστο τις ελπίδες των Κλίπερς για πιθανή διεκδίκηση του τίτλου.

Ο προπονητής της ομάδας μίλησε για τον σούπερ σταρ των Κλίπερς και αποκάλυψε το πόσο πολύ στεναχωρημένος είναι ο Λέοναρντ θεωρώντας τον εαυτό του υπεύθυνο.

«Θέλει να είναι στο παρκέ, θέλει να παίζει κάθε βράδυ. Είναι απλώς ένας κακός συγχρονισμός. Δεν είναι ότι είπε "εντάξει, φτάσαμε στα playoffs και δεν θέλω να παίξω". Υπήρξαν δύσκολες μέρες και νύχτες. Μίλαγα μαζί του και σχεδόν έκλαιγε λέγοντας πώς έχει απογοητεύσει την ομάδα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για τους τραυματισμούς είναι απλώς κακή τύχη» σχολίασε ο Ταϊρόν Λου και συνέχισε:

«Είναι λυπηρό γιατί βλέπω τη δουλειά που κάνει. Οι παίκτες βλέπουν τη δουλειά που κάνει. Ο οργανισμός βλέπει τη δουλειά που κάνει αλλά όταν είναι ώρα να παίξει, δεν μπορεί»,

