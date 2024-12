Ο Τζέιλεν Μπράουν κάρφωσε εμφατικά κατά τη διάρκεια του αγώνα των Σέλτικς κόντρα στους Πίστονς όμως ο πανηγυρισμός που ακολούθησε από τον 28χρονο «άσο» τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ.

Οι Σέλιτκς, παρά την απουσία του Τζέισον Τέιτουμ, είχαν ένα ακόμα άνετο βράδυ στη Βοστώνη, αυτή τη φορά κόντρα στους Πίστονς, των οποίων επικράτησαν με σκορ 130-120 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-4.

Πρώτος σκόρερ για τους Κέλτες ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν ο οποίος σημείωσε 28 πόντους, συμπληρώνοντας στη στατιστική του 9 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Celtics' Jaylen Brown has been fined $25,000 for throat slash gesture toward Isaiah Stewart on Wednesday.