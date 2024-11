Ο Λούκα Ντόντσιτς ταλαιπωρείται από καταπόνηση του καρπού και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ένα πρόβλημα προέκυψε στο «στρατόπεδο» των Ντάλας Μάβερικς καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς αντιμετωπίζει θέμα τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σλοβένος σταρ της ομάδας από το Τέξας, έχει πρόβλημα με τον καρπό του δεξιού χεριού του και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε μία εβδομάδα. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι «Mavs» θα δώσουν 4 ματς έχοντας να αντιμετωπίσουν τους Νάγκετς (23/11), τους Χιτ (25/11), τους Χοκς (26/11) και τους Νικς (28/11).

Μέχρι στιγμής ο Ντόντσιτς έχει κατά μέσο όρο από 28,1 πόντους με 7,6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ σε 36,7 λεπτά εντός παρκέ στα 14 παιχνίδια που έχει παίξει.

Luka Doncic is expected to be re-evaluated in one week with a right wrist strain, sources said. https://t.co/nPsd8jGmNN