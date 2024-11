Οι διαιτητές της αναμέτρησης Χόρνετς-Μπακς παραδέχθηκαν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρεώθηκε λανθασμένα με φάουλ στον ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 115-114 από τη γραμμή των βολών.

Στα 7.3’’ για το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Χόρνετς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρεώθηκε με φάουλ για μαρκάρισμα στον ΛαΜέλο Μπολ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να διαμορφώσει το τελικό 115-114 με 2/2 βολές.

Παρ’ όλα αυτά, το video δείχνει πως η επαφή του Αντετοκούνμπο με τον Μπολ είναι μηδαμινή, με τον παίκτη των Χόρνετς να χάνει μόνος την ισορροπία του και να προσγειώνεται στο παρκέ.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν challenge και μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντοκ Ρίβερς ενημερώθηκε πως οι διαιτητές παραδέχθηκαν ότι το φάουλ του Γιάννη θα είχε ακυρωθεί αν ο πάγκος των Μπακς είχε το δικαίωμα ένστασης για να στείλει τους ρεφ στο video replay.

«Στη ζωντανή ροή του αγώνα ο Αντετοκούνμπο χρεώθηκε για επαφή με τον ΛαΜέλο Μπολ που έκανε διείσδυση προς το καλάθι. Είδαμε την φάση μετά από το τέλος του αγώνα και δεν υπήρχε παράβαση, δεν υπήρχε επαφή» δήλωσε ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, Κέρτις Μπλερ.

The ref admits a postgame review of the foul against Giannis Antetokounmpo shows he did not commit a foul, but it wasn't reviewed because the Bucks didn't have a challenge left.



