Οι Ατλάντα Χοκς έστειλαν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στη θυγατρική τους ομάδα στη G-League, προκειμένου ο Σέρβος γκαρντ να ξαναβρεί τα πατήματα του μετά τον τραυματισμό του στο δεξί του πόδι.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πρόλαβε να αγωνιστεί για μόλις 27:50'' τη φετινή σεζόν με τους Ατλάντα Χοκς πριν τεθεί νοκ-άουτ για ένα μήνα με βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Ωστόσο, μόλις δύο εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του Μπογκντάνοβιτς, η ομάδα της πολιτείας της Τζόρτζια ανακοίνωσε πως ο 32χρονος Σέρβος γκαρντ θα ενταχθεί στο ρόστερ της θυγατρικής τους ομάδας στη G-League, τους Κόλετζ Παρκ Σκάιχοκς, προκειμένου να μπορέσει σταδιακά να μπει σε ρυθμό προπονήσεων και να ξαναβρεί τα πατήματα του αναρρώνοντας από τον τραυματισμό του.

Ο Σέρβος διεθνής στα περίπου 27 λεπτά που πρόλαβε να αγωνιστεί στη πρεμιέρα του ΝΒΑ κόντρα στους Μπρόυκλιν Νετς πέτυχε οκτώ πόντους, ενώ «εμπλούτισε» τη στατιστική του με δύο ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Συνολικά ο πρώην παίκτης των Φενέρμπαχτσε, Παρτίζαν και Κινγκς έχει αγωνιστεί σε 478 αγώνες στο ΝΒΑ, έχοντας κατά μέσο όρο 14,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ, εκτελώντας με 38% από το τρίποντο.

The Atlanta Hawks announced today that guards Bogdan Bogdanovic, Kobe Bufkin and forward Vit Krejci have been assigned to the College Park Skyhawks.