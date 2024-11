Ο Σαμπόνις ήταν ο ήρωας του Σακραμέντο στο ματς κόντρα στους Χιτ.

Ένα θρίλερ έγινε μεταξύ των Χιτ και των Κινγκς στο Μαϊάμι. Το ματς πήγε στην τελευταία κατοχή και εκεί χρειάστηκε ένας Λιθουανός για να σωθούν οι Βασιλιάδες. Ο Φοξ πήρε το σουτ και αστόχησε, αλλά για καλή του τύχη στην ομάδα υπάρχει ο Ντομάντας Σαμπόνις. Ο ψηλός του Σακραμέντο πάλεψε για το ριμπάουντ, έδωσε μάχη και τελικά το κέρδισε, σκοράροντας ένα παλικαρίσιο καλάθι και αφήνοντας 0.7 δευτερόλεπτα για τους Χιτ. Μεγάλο καλάθι του Σαμπόνις που χάρισε μια φοβερή απόδραση για την ομάδα του.

Απολαύστε το νικητήριο καλάθι του

SABONIS GOT THE REBOUND AND PUT IT UP TO STEAL THE W IN MIAMI 😱 pic.twitter.com/kxUTsVIRiM