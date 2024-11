Χωρίς τον Τζέιλεν Μπράουν θα παραταχθούν κόντρα στους Χόρνετς στο Σάρλοτ οι Μπόστον Σέλτικς, λόγω ενοχλήσεων του 28χρονου γκαρντ στο αριστερό ισχίο.

Οι Σέλτικς (5-1) αντιμετωπίζουν τα μεσάνυχτα (3/11, 00:00) εκ νέου τους Χόρνετς (2-3) στο Σάρλοτ, μετά τη χθεσινοβραδινή συνάντηση των δύο ομάδων όπου η ομάδα της Βοστώνης επικράτησε με σκορ 124-109.

Στον αποψινό «επαναληπτικό» οι «Κέλτες», όπως ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα έχουν στη διάθεση τους τον Τζέιλεν Μπράουν λόγω ενοχλήσεων του χαρισματικού γκαρντ στο αριστερό ισχίο.

Στη χθεσινή συνάντηση των δύο ομάδων ο Μπράουν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Injury Report for tonight at Charlotte:



Jaylen Brown (left hip flexor strain) - OUT

Sam Hauser (low back injury management) - PROBABLE

Kristaps Porzingis (left posterior tibialis tendon surgery rehabilitation) - OUT