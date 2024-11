Λεμπρόν Τζέιμς: «Ψηφίστε τη Καμάλα Χάρις!» (vid)

Τη ξεκάθαρη υποστήριξη του προς τη Καμάλα Χάρις δήλωσε ο Λεμπρόν Τζέιμς, μέσω ενός «γλαφυρού» βίντεο που ανάρτησε στο προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο «αστέρας» των Λος Άντζελες Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς, παραμένει στα παρκέ του ΝΒΑ για 22η σεζόν και συνεχίζει να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας τόσο με τα κατορθώματα του εντός του παρκέ, όσο και εκτός αυτού.

Ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ στις 4 Νοεμβρίου, ο 39χρονος «θρυλικός» φόργουορντ υπογράμμισε τη ξεκάθαρη υποστήριξη του προς της υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις με ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ανάρτησε στο προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Για τι πράγμα συζητάμε ακριβώς; Όταν σκέφτομαι τα παιδιά και την οικογένεια μου και το πως θα μεγαλώσουν, η επιλογή είναι ξεκάθαρη για μένα. ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗ ΚΑΜΑΛΑ ΧΑΡΙΣ».

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e