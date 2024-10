Λέικερς: Ο Μπρόνι πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο ΝΒΑ (vid)

Ο Μπρόνι Τζέιμς δεν θα ξεχάσει ποτέ το ματς κόντρα στους Καβς.

Ιδιαίτερη στιγμή για τον Μπρόνι Τζέιμς στο ματς των Λέικερς με τους Καβς. Ο γιος του ΛεΜπρόν πέτυχε το πρώτο του καλάθι στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με σουτ μέσης απόστασης. Ο Βασιλιάς ήταν στον πάγκο και καμάρωνε τον γιο του, ο οποίος θα θυμάται για πάντα την αναμέτρηση κόντρα στο Κλίβελαντ παρά την ήττα των λιμνάνθρωπων.

Δείτε το καλάθι

BRONNY GETS HIS FIRST CAREER POINTS 🔥



WHAT A MOMENT. pic.twitter.com/LEchWDyMM4