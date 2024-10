Ο Άλπερεν Σένγκουν τα βρήκε με τους Χιούστον Ρόκετς για 5ετη επέκταση του συμβολαίου με απολαβές που θα φτάνουν τα 185 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το ESPN, οι Χιούστον Ρόκετς και ο Άλπερεν Σένγκουν έδωσαν τα χέρια και συμφώνησαν σε επέκταση του συμβολαίου για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ο 22χρονος Τούρκους την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν μετρώντας κατά τη διάρκεια της regular season από 21,1 πόντους με 9,3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32,5 λεπτά συμμετοχής.

Ο ίδιος φαίνεται πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στην ομάδα από το Τέξας, στην οποία αγωνίζεται από το 2021, με τη νέα συμφωνία να του προσφέρει απολαβές οι οποίες θα φτάσουν τα 185 εκατομμύρια δολάρια.

