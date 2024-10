Ο Πατ Ράιλι είναι συνδεμένος με τους Μαϊάμι Χιτ εδώ και 30 χρόνια με τον οργανισμό της Φλόριντα να τιμά τον «θρυλικό» παράγοντα και πρώην με προπονητή δίνοντας το όνομα του στο παρκέ του γηπέδου.

Ο Πατ Ράιλι βρίσκεται στον 79ο χρόνο της ζωής του και τα 30 από αυτά τα χρόνια τα έχει περάσει στον οργανισμό των Μαϊάμι Χιτ. Από το 1995 βρίσκεται στην ομάδα της Φλόριντα κατακτώντας ως προπονητής ένα πρωτάθλημα το 2006 και ως υψηλόβαθμος παράγοντας ακόμα δύο το 2012 και το 2013.

Ο γεννημένος στη Ρώμη της Νέας Υόρκης πρώην παίκτης και προπονητής έχει προσφέρει κάτι λιγότερο από τη μισή του ζωή στους Χιτ και αυτοί αποφάσισαν φέτος να του το ανταποδώσουν με μια συμβολική κίνηση, αποτυπώνοντας το όνομα του στο παρκέ του γηπέδου της ομάδας.

Όταν ο 79χρονος Ράιλι άκουσε την εν λόγω είδηση συγκινήθηκε, σε μια πολύ όμορφη στιγμή που αποτυπώνεται στο βίντεο που ανάρτησαν οι Χιτ στον λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

From now on we'll be playing on "Pat Riley Court at Kaseya Center" 🏀



We'll be dedicating our court and honoring Pat on Opening Night as he goes into his 30th season.