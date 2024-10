Ένα τράβηγμα στους οπίσθιους μηριαίους φαίνεται ότι αποκόμισε ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, στην πρώτη προπόνηση των Μέμφις Γκρίζλις.

Οι Μέμφις Γκρίζλις και τα προβλήματα τραυματισμού έχουν γίνει... ένα τις τελευταίες σεζόν. Μάλιστα, πριν καν προλάβει να αρχίσει η καινούργια χρονιά, ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ αποτελεί τον πρώτο που μπήκε στο απουσιολόγιο.

Ο σέντερ των Γκρίζλις αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους, το οποίο και απέκτησε κατά τη διάρκεια της πρώτης προπόνησης της ομάδας. Στην προσπάθειά του να σκοράρει με ένα λέι απ, ένιωσε μια ενόχληση και έτσι τέθηκε εκτός.

Με τον Τέιλορ Τζένκινς να επιβεβαιώνει πως θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος μετά από τις καθιερωμένες εξετάσεις και στο Μέμφις να ελπίζουν πως δεν είναι κάτι σοβαρότερο από ένα απλό τράβηγμα. Ενώ θυμίζουμε πως τόσο ο Τζι Τζι Τζάκσον, όσο και ο Βινς Γουίλιαμς βρίσκονται ήδη στα πιτς.

Την περασμένη σεζόν οι Γκρίζλις δεν μπόρεσαν να βρουν τον δρόμο προς τα play off, αφού είχαν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα με τον Τζα Μοράντ, ωστόσο ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ μέτρησε 22.5 πόντους σε 66 παιχνίδια, έχοντας παράλληλα, 5.5 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.6 μπλοκ ανά αγώνα, κάτω βέβαια από τα 3.0 που είχε στη σεζόν 2022-23, όταν και ανακηρύχθηκε κορυφαίος αμυντικός.

